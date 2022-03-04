شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يدلى بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين، المقامة في الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات للمشاركة فى انتخابات نقابة المهندسين التى تجرى اليوم لاختيار النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين.

وفتحت اللجان أبوابها للتسجيل والتصويت، وتستمر حتى السابعة والنصف مساء.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أجريت الجمعة الماضية 25 فبراير 2022 على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.