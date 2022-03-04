شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة انتخابات المهندسين بالقاهرة: لا تجاوزات بالعملية الانتخابية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار جمال قابيل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، أنه لا توجد أى تجاوزات تمت حتى الآن في عملية الانتخابات بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الأمور تسرى بسلاسة وشكل منظم.

وأشار إلى أن مشاركة المهندسين اليوم الجمعة متوسطة وكانت فى زيادة مع الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الجمعة، لافتا إلى أنه تم منع أى وجود فى مقار الانتخابات إلا للمرشحين أو المندوبين فقط.

وفتحت اللجان أبوابها للتسجيل والتصويت، وتستمر حتى السابعة مساء.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أجريت الجمعة الماضية 25 فبراير 2022 على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.