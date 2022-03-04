شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطانى: سنستضيف اللاجئين الأوكرانيين فى منازل رجال الأعمال الروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دومنيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطانى إن الحكومة البريطانية قد تستولى على قصور رجال الأعمال الروس المقربين من بوتين، المندرجين تحت مسمى "الأوليجارش"، فى لندن واستخدامها لإيواء اللاجئين الأوكرانيين.

وأيد راب فكرة الاستيلاء على الممتلكات الروسية وإعادة استخدامها لإيواء الفارين من الصراع.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستشرع لوقف الحرب القانونية، حيث يستخدم الفاسدون المحامين فى محاولة لمنع الصحفيين من نشر الأخبار عن الكيفية التى حصلوا بها على ثرواتهم وقال راب إن الحكومة ستقدم مقترحات فى القريب العاجل لمنع الأوليغارش من التعاقد مع شركت محاماة باهظة الثمن لحماية ثوراتهم.

وقال راب: لقد رأينا القلة والحكام الفاسدين وأولئك الذين لهم صلات ببوتين يأتون إلى هذا البلد ويقاضون بموجب قوانين تشهير لديها من يسلكون الضوء، سواء كانوا مؤلفين أو منظمات غير حكومية على الفساد وسوء المعلومات.

وتابع قائلا إن هذا يمثل انتهاك للنظام، مضيفا أنه سيقدم مقترحات للتعامل مع ذلك ومنعه.

الأوليغارشية بالمعنى التقليدي للكلمة تعبر عن عضو أو مؤيد للأوليغارشية، وهي نظام سياسي تحكم فيه مجموعة صغيرة من الأشخاص، لكنها تستخدم بصورة أكثر شيوعا في وقتنا للإشارة إلى مجموعة من الروس الأثرياء الذين برزوا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، وتأتي كلمة "أوليجارشية" من الكلمة اليونانية أوليغو oligoi، والتي تعني "قليل".