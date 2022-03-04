شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى وقيادات الوزارة يبدأون العمل من العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عددا من الاجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد قيادات الوزارة العديد من الاجتماعات بمقار مكاتبهم بمبنى الوزارة الجديد.

القاهرة - سامية سيد - - عقد عدد من الاجتماعات لمتابعة موقف مشروعات الوزارة وإجراءات الانتقال التدريجى للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة- الدكتور عبد العاطى: أهمية الانتقال فى تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى

وكان عبد العاطى وجه سابقا بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة فى تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبنى فى إطار خطة متكاملة للانتقال التدريجى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عبد العاطى، أن هذا الانتقال يمثل نقلة هامة فى مجال تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملون بالوزارة فى هذا المجال.

وعقد رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة اجتماعات متعددة بمقار مكاتبهم بالمبنى الجديد لمتابعة موقف المشروعات والسياسات المعنى بها كل جهة، ومتابعة الإجراءات التى قامت بها كل جهة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها، بالإضافة لخطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة والتطبيقات التخصصية التى تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة فى مجالات مختلفة.