شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ومواصفات مونوريل العاصمة الإدارية وموعد انتهاء تنفيذه فى 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن أول مونوريل مصرى يتم تنفيذه من قبل تحالف الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات شرق القاهرة لربط العاصمة الإدارية، وذلك خلال التقرير التالى:

1- يمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة.

2- المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي.

3- المشروع سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

4- سيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

5- المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي.

6- المشروع يتسم بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة.

7- المشروع سيوفر استهلاك الوقود معدلات التلوث البيئي.

8- المشروع سيخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية .

9- مخطط انتهاء تنفيذ هذا المشروع وتشغيله أمام الجمهور بداية 2023.