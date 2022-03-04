شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الإنترنت فى العاصمة الإيرانية بسبب حريق فى مبنى الاتصالات الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاتصالات الإيرانية إن حريقاً اندلع في مبنى الاتصالات الرئيسي بطهران تسبب في تعطل خدمات الإنترنت، اليوم الجمعة، وأضافت أن الحريق نجم عن خلل في وصلات الكهرباء، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وكتب المتحدث باسم الوزارة مهدي سالم على تويتر: "انقطاع الإنترنت البسيط الذي وقع اليوم في بعض مناطق طهران نجم عن خلل في الكهرباء أدى إلى اندلاع حريق في المركز... والذي تم تداركه سريعاً وتم الاعتماد بدلاً منه على النظام الاحتياطي بسرعة".

وقالت الوزارة إن مدينة كرج القريبة تضررت أيضاً من الانقطاع.