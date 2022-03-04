شكرا لقرائتكم خبر عن غلق شارع الهرم اتجاه المريوطية - الجيزة لإنشاء محطة مترو مدكور.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بثا مباشرا، لرصد إغلاق شارع الهرم اليوم الجمعة كليا، في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة "فقط"، ضمن تسليم موقع محطة مترو أنفاق (مدكور) بشارع الأهرام للشركة المنفذة للخط الرابع للمترو، وتحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (500 م) وبعرض ما يقرب من (18م)، وتستمر حتى انتهاء الأعمال.

وقالت المحافظة، إنه فى ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية)، واستكمالا للتعاون القائم بين محافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة للأعمال، فإنه سيجرى تسليم موقع محطة مترو أنفاق (مدكور) بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة "فقط" تحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (500 م) وبعرض ما يقرب من (18م).

وأشارت محافظة الجيزة، إلى انه تم تجهيز التحويلة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالتالي:

حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات "ترسا سابقاً" وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى "عثمان محرم الجديد " والصعود أعلى الكوبرى ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران "المواجهة لأكاديمية الفنون" ثم الدوران والعودة مرة اخرى واستكمال السير ثم الدخول يميناً بشارع فاطمة رشدي بالكامل وصولاً الى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.