شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وشبورة ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 19 درجات والصغرى 05 .