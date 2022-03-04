شكرا لقرائتكم خبر عن مد التصويت بانتخابات نقابة المهندسين فى القاهرة للسابعة والنصف مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بنقابة المهندسين فى القاهرة، مد فترة التصويت حتى السابعة والنصف مساء نظرا لتوقفها لأداء صلاة الجمعة.

وفتحت اللجان أبوابها للتسجيل والتصويت منذ صباح اليوم لانتخاب النقيب العام ونقيب مهندسو القاهرة.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أجريت الجمعة الماضية 25 فبراير 2022 على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضىعلى انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.