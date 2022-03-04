شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لتفجير مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية ومقتل 30 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام باكستانية، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا، اليوم، الجمعة، إثر تفجير مسجد فى مدينة بيشاور شمال غربى باكستان.

وقالت وكالة الأنباء الباكستانية، إن قنبلة انفجرت داخل مسجد للمسلمين الشيعة فى مدينة بيشاور شمال غربى باكستان، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 من المصلين وإصابة العشرات، العديد منهم فى حالة خطيرة.

وحسبما ذكرت الشرطة الباكستانية، فقد وقع الانفجار أثناء تجمع المصلين فى مسجد كوتشا ريسالدار في مدينة بيشاور القديمة لأداء صلاة الجمعة.

وهرعت سيارات الإسعاف عبر الشوارع الضيقة المزدحمة لنقل الجرحى إلى مستشفى ليدى ريدينغ، حيث عمل الأطباء بشكل سريع لإنقاذ المصابين، فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث على الفور.

على الفور، وجه رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان، بتقديم الإسعافات الطبية الفورية للمصابين، مطالبا بإجراء تحقيق عاجل وفورى للوقوف على أسباب الحادث.

كما أدان الرئيس الباكستاني، عارف علوي، التفجير الذي وقع في جامع مسجد الإمامية وبازار قيسا خواني وبيشاور، معبرا عن عميق أسفه وحزنه إزاء الخسائر فى الأرواح الغالية فى الانفجار.



اثار الانفجار



اثار-انفجار-المسجد



المصابين



انفجار قنبلة باحد مساجد الشيعة



انفجار-قنبلة-في-مسجد-للمسلمين-الشيعة



مصابين باكستان



مكان الحادث



نقل الضحايا لتلقي العلاج



نقل ضحايا الأنفجار لتلقي العلاج الطبي



نقل ضحايا انفجار قنبلة لتلقي العلاج الطبي