شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين: انطلاق معرض أهلا رمضان 24 مارس بتخفيضات تصل 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان وزير التموين انطلاق معرض أهلا رمضان 24 مارس وبتخفيضات تصل 25%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

حماية المستهلك: حبس محتكرى السلع 5 سنوات وغرامة تصل 4 ملايين جنيه

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية لدى وزارة التموين يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مما يؤكد وجود المنتجات بكميات كبيرة وتفوق احتياجات المواطنين.

وزير التموين: انطلاق معرض أهلا رمضان 24 مارس بتخفيضات تصل 25%

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏‏أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى ‏معارض آهلا رمضان ‏اهتماما خاصا، ووجه الرئيس بالتوسع في نشر ‏تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعه بتخفيضات كبيرة، حيث ‏ستبدأ المعارض في الفترة من 24 مارس ‏الجاري إلى الأول من ابريل، و‏أن المعرض الرئيس سيكون ‏بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت ‏رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

التنمية المحلية: تلقينا 1907 شكاوى فى فبراير ونجحنا بحل 1525بنسبة 80%

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رسالة شكر للمحافظين وفرق عمل مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين على العمل فى خدمة المواطنين، ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى، وذلك للجهد المتميز فى سرعة حل شكاوى المواطنين، والتواصل معهم بكافة الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية أو الواتس آب، أو صفحة المبادرة علي موقع الفيس بوك، أو البريد الإلكترونى، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وسرعة حلها فى جميع المحافظات، حتى يتحقق رضا المواطن على مستوى الخدمات المقدمة إليه فى جميع الوحدات المحلية.

أوكرانيا: القوات الروسية تستولى على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

استولت قوات الجيش الروسى على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا، بعد معارك عنيفة.

سفارة مصر ببوخارست: على المصريين القادمين لرومانيا من أوكرانيا تجنب الدخول من Isacca

نصحت سفارة مصر ببوخارست اليوم الجمعة، المصريين القادمين لرومانيا من أوكرانيا ممن فقدوا جوازات سفرهم تجنب الدخول من نقطة الدخول الرومانية Isacca، حيث تبدى شرطة الحدود الأوكرانية عند النقطة الأوكرانية تعنتا شديدا مع تلك الحالات، ويرفضون عبورهم إلى الجانب الروماني.

هزتان أرضيتان على بعد 40 كيلو من مدينة دهب بجنوب سيناء

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، صباح اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:

الجو لطيف.. تعرف على حالة المرور والطقس أعلى كوبرى أكتوبر.. بث مباشر

قدم الخليج 365 بثا مباشرا، لرصد حركة المرور، أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم.

الرئيس الأوكرانى: مقتل 9200 جندى روسى فى المعارك الدائرة حتى الآن الحكومة تنفى تغيير موعد أداء امتحانات الثانوية العامة للعام 2021/2022

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار رسمى بتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

"شينخوا": توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر قفزة للتنمية المستدامة

سلطت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الضوء على الاستراتيجية المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والتى تعد قفزة هائلة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات البيئية الضارة.

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

الثلاثاء المقبل.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة

حددت وزارة الإسكان، الثلاثاء المقبل، كاخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنه، والتى تم طرحها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري وذلك في ضوء مبارده التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

أسعار الدولار اليوم الجمعة 4 -3-2022 فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 4-3-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 852.5 جنيه

واصلت أسعار الذهب تسجيل ارتفاعًا في البورصات العالمية بالتعاملات الصباحية، وسجلت أونصة الذهب 1944 دولارا مقابل 1925 دولارا، بسبب استمرار المعارك في أوكرانيا وغموض مصير المفاوضات الأوكرانية الروسية، الأمر الذي ينعكس على الذهب في مصر ويشهد ارتفاع ملحوظ في الطلب عليه، وسجلت الأسعار محليًا زيادة بقيمة 2 جنيه.

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم – القاهرة

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم – القاهرة بالقرب من مدخل مدينة سنورس ، تم نقل المصابين للمستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

اعرف إزاى تحجز شقة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعى.. إنفوجراف لخطوات التسجيل

في خطوات محددة، تستطيع من خلالها التسجيل علي الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي لحجز وحدة من وحدات وزارة الإسكان المطروحة لمتوسطي الدخل.. وفيما يلى نستعرض لك عزيزي القارئ كيفية حجز شقة في دقائق معدودة وهي كالتالي:

مقتل أكثر من 30 شخصا فى تفجير مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية

قالت وسائل إعلام باكستانية، إن أكثر 30 شخصا قتلوا، اليوم الجمعة، إثر تفجير مسجد في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.

باحثون صينيون يطورون لقاحا مضادا لكورونا قابلا للاستنشاق

طور باحثون فى الأكاديمية الصينية للعلوم جسما مضادا معادلا قابلا للاستنشاق يمكن أن يوفر حماية واسعة ضد فيروس كورونا والعديد من المتغيرات الناشئة فى الاختبارات الحيوانية.

بعد الهجوم عليها.. 8 معلومات عن محطة زابوريجيا النووية الأكبر فى أوروبا

أثارت أنباء ما وصفه المسئولون الأوكرانيون بأنه هجوم غير مسبوق على محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا حالة من القلق حول العالم. إلا أن وكالة بلومبرج الأمريكية قالت إن الضرر الذى حدث فى محطة زابوريجيا ليس من المرجح أن يسفر عن نفس النوع من الدمار الى حدث على الأراضى الأوكرانية بكارة مفاعل تشرنوبل عام 1986.

الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وشبورة بكافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا على شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

اندلاع حريق بساحة محطة زابوروجيا النووية.. زيلينسكى يحذر من تكرار سيناريو كارثة تشيرنوبل.. بايدن يتابع تطورات الحادث.. بريطانيا تعلن إجتماع طارئ لمتابعة أحداث المحطة.. وجونسون يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

تنوعت ردود الأفعال الدولية لحريق اندلع فى ساحة أكبر محطة نووية فى أوروبا ببلدة إينيرهودار بمقاطعة زابوروجيا شمال غرب أوكرانيا إثر المعارك العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية فى البلدة، واستمر اندلاع الحريق رغم مطالبات الساحة الدولية بتوقف المعارك للسيطرة على حريق قبل استفحاله وتحوله إلى كارثة نووية.

الرئاسة فى أسبوع.. مشروعات جديدة بالقاهرة الكبري والمحافظات.. تطوير المنشآت الرياضية .. اتصال من ملك الأردن لبحث الأوضاع الإقليمية.. الرئيس السيسى يطمئن على المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية والاستعداد لرمضان

شهد الأسبوع المنقضي، نشاطًا متنوعا للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي المستويين الداخلى والخارجى.

صاحبة السعادة تنتزع 5 أسرار عائلية من محمد صلاح.. قوانين غذائية صارمة فى منزل الفرعون المصرى.. قصة حبه مع ماجى شريكة النجاح.. تأثر مكة وكيان بشخصيته.. مهاراته فى الطبخ.. وخططه بعد اعتزال الساحرة المستديرة

أسرار عائلية وكواليس جديدة كشفها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، فى برنامج صاحبة السعادة ، عن حياته الأسرية، والتى تحظى بخصوصية كبيرة في حياة فراري الفراعنة، الذي يسعى دائماً إلى إبعاد عائلته عن المشهد الإعلامي محتفظاً بخصوصياته بعيداً عن الإعلام والسوشيال ميديا.

ساديو مانى يطالب ليفربول بتعديل عقده أسوة بـ محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، طالب إدارة الريدز بتعديل عقده مع الفريق، أسوة بالنجم المصرى محمد صلاح الذى تجرى إدارة الريدز محادثات معه منذ فترة من أجل الاتفاق على عقد جديد.

من المقاولون العرب إلى ليفربول.. كيف تطورت قيمة محمد صلاح التسويقية؟

شهدت القيمة التسويقية للنجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، تطورا كبيرا خلال مسيرته الكروية بدءا من نادى المقاولون العرب وصولا لتواجده فى قائمة أغلى لاعب العالم فى الفترة الأخيرة.

الموعد الجديد لمباراة مصر والسنغال على بطاقة التأهل لكأس العالم.. إنفوجراف

تحدد بشكل نهائى ورسمى، موعد مباراتى مصر والسنغال فى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، بحيث تكون مباراة الذهاب 25 مارس على استاد القاهرة الدولي الساعة 9:30 مساء، وتكون مباراة الإياب 29 مارس على ملعب ديامنيديو بداكار الساعة 7:00 مساء.

اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بإقامة مباراة بتروجت بالكأس بدون جمهور

تلقى النادى الإسماعيلى فاكسا رسميًا من الاتحاد المصرى لكرة القدم، يخطره بإقامة مباراة الفريق الأول أمام بتروجيت ضمن منافسات دور الـ32 بكأس مصر بدون جمهور.

حقيقة دخول بيراميدز فى مفاوضات مع كهربا وسر رسالة الدعم

كشف مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز حقيقة دخول ناديه فى مفاوضات لضم محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلى المعار لهاتاى التركى، حال قيام الأخير بتفعيل بند شرائه بنهاية الموسم، وبالتالى يتثنى لبيراميدز أو أى نادٍ آخر شرائه من النادى التركى.

الزمالك يعلن غدا الموقف النهائى لتجديد عقود اللاعبين

يعلن مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، غدا السبت، الموقف النهائى لتجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.