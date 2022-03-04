شكرا لقرائتكم خبر عن هلال شعبان يزين السماء الليلة ويشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال القمر لشهر شعبان بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 04 مارس 2022 والانتقال نحو بداية الليل، حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الجنوبى الغربى، وهى فرصة للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعاً في السماء وأكثر وضوحا مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر وصل منزلة الاقتران يوم الأربعاء 02 مارس عند الساعة 08:34 مساء بتوقيت مكة (05:34 مساء بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

تبع منزلة الإقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه كما رصد يوم أمس الخميس.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل .

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.