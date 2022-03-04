شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الرئيس السيسى.. مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة27 و28مارس..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، على مدار يومى 27 و28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة، والتى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .



مصر تستطيع بالصناعة

يأتى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، فى ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجارى والصناعى داخل القارة.

ومن المقرر، أن يناقش المؤتمر والذى يبلغ عدد جلساته 8 جلسات مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعى وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.