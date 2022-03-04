شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 30 شخصا فى تفجير مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام باكستانية، إن أكثر 30 شخصا قتلوا، اليوم الجمعة، إثر تفجير مسجد في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.

وقالت وكالة الأنباء الباكستانية، إن قنبلة انفجرت داخل مسجد للمسلمين الشيعة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 من المصلين وإصابة العشرات، العديد منهم في حالة خطيرة.

وحسبما ذكرت الشرطة الباكستانية، فقد وقع الانفجار أثناء تجمع المصلين في مسجد كوتشا ريسالدار في مدينة بيشاور القديمة لأداء صلاة الجمعة.

وهرعت سيارات الإسعاف عبر الشوارع الضيقة المزدحمة لنقل الجرحى إلى مستشفى ليدي ريدينغ، حيث عمل الأطباء بشكل سريع لإنقاذ المصابين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث على الفور.

على الفور، وجه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بتقديم الإسعافات الطبية الفورية للمصابين، مطالبا بإجراء تحقيق عاجل وفوري للوقوف على أسباب الحادث.

كما أدان الرئيس الباكستاني، عارف علوي، التفجير الذي وقع في جامع مسجد الإمامية وبازار قيسا خواني وبيشاور، معبرا عن عن عميق أسفه وحزنه ازاء الخسائر فى الأرواح الغالية فى الانفجار