شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لـ18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة،إلى 18مارس الجارى، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «35» من القانون رقم76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين وعددهم «9692» لحضور الجمعية العمومية لإعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 31/12/2020، والسنة المنتهية فى 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021 وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وأكد محمد شبانة السكرتير العام، أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة.