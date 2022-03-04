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إبراهيم محلب يدلى بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق لمقر انتخابات نقابة المهندسين بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، للإدلاء بصوته فى انتخابات النقيب العام ومرشحو الإعادة بالنقابات الفرعية.

كانت اللجان فتحت أبوابها للتسجيل والتصويت، وتستمر حتى السابعة مساء، وتوافد عدد كبير من المهندسين للإدلاء بأصواتهم.

الجولة الأولى من الانتخابات قد أجريت الجمعة الماضية 25 فبراير 2022 على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

 

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وصول المهندس إبراهيم محلب للجنة 

 

 

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وصول المهندس إبراهيم محلب للجنة 

 

 

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وصول المهندس إابراهيم محلب للجنة 

 

 

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المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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