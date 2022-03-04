شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع حقوق الإنسان بالداخلية يستقبل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار سياسة وزارة الداخلية بالتواصل الفعال مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية، فقد اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية باستقبال فيبرازيو كربونى – المدير الإقليمى للشرق الأوسط والأدنى للجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له بمقر القطاع.

واستعرض مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان - خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة.. وجانب من استراتيجية وزارة الداخلية وجهود الوزارة فى مجال تكريس وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتى تعتمد على العديد من المحاور أبرزها الخطوات التنفيذية التى إعتمدتها الوزارة للإرتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإنفاذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التى تفضل رئيس الجمهورية بإطلاقها خلال شهر سبتمبر 2021 التى تستهدف النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، ونشر وإعلاء ثقافة إحترام حقوق الإنسان بين أعضاء هيئة الشرطة من خلال (تنظيم الندوات العلمية والدورات التدريبية – إجراء اللقاءات التثقيفية) وذلك لضمان وكفالة حقوق الإنسان لكافة المواطنين ولاسيما الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً (المرأة – الطفل – ذوى القدرات الخاصة – كبار السن) وتقديم كافة التيسيرات لهم داخل المنشآت الشرطية، والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تضطلع الوزارة بتنفيذها للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين ومشاركتهم بمختلف المناسبات وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء المودعين بها فى كافة المجالات.

وافتتاح مركزى إصلاح وتأهيل (وادى النطرون – بدر) اللذان تم إنشائهما وفقاً لأحدث النظم العقابية المطبقة على مستوى العالم فى إطار مواكبة التطورات المتعلقة بالفلسفة العقابية الحديثة، وشهد إفتتاحهما العديد من ممثلى السفارات الأجنبية بالبلاد ومراسلى الصحف ووكالات الأنباء العالمية والمحلية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ونالا إشادة وإعجاب كافة المشاركين فى الإفتتاح.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد عن تقديره لجهود وزارة الداخلية فى دعم وكفالة حقوق الإنسان وصون كرامته، كما أشار لسابقة إضطلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد بتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة فى مجالات (نشر ثقافة القانون الدولى الإنسانى – الدورات الطبية"علاج إصابات الأسلحة النارية – طب الطوارئ – الإسعافات الأولية" ) ..فضلاً عن سابقة إضطلاعه بإلقاء محاضرتين حول (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر – القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان) لكلاً من طلاب (السنة الرابعة بكلية الشرطة – معهد معاونى الأمن بقطاع التدريب) ولقد لاقت الزيارة إستحسان وتقدير الوفد وإلتمسوا إستمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة خاصةً فى مجالات التدريب.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تعتمد فى أحد وأهم ركائزها الأساسية على إعلاء وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.