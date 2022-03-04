شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المهندس هانى ضاحى المرشح على مقعد النقيب العام للمشاركة فى انتخابات المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل المهندس هانى ضاحى المرشح على مقعد نقيب المهندسين للإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتجرى الأن عمليات التصويت على مقعد النقيب العام ومرشحو الإعادة على مقاعد النقابات الفرعية.

وفتحت اللجان أبوابها للتسجيل والتصويت، وتستمر حتى السابعة مساء.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أجريت الجمعة الماضية 25 فبراير 2022 على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.