تسوق بها عبر شبكة الإنترنت.. سقوط هاكرز الخلايجة في قبضة الأموال العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بطاقة الدفع الإلكتروني لمواطن خليجي.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدير شركة لبيع الأجهزة الإلكترونية "يحمل جنسية إحدى الدول" بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت بمبالغ مالية خصماً من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، مستغلاً طبيعة عمله كموظف سابق بالشركة محل عمل المُبلغ وتمكن من سرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به دون علمه، وقيامه باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت بهدف الإستيلاء على ما بها من أموال، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه واكتشاف أمره قام بإنشاء إيميل إلكتروني باسم منتحل واستخدامه في إجراء عمليات الشراء على مواقع التسوق الإلكتروني طالباً شراء منتجات وبرامج باستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني المستولى عليها، وعقب استلام تلك البضائع والمنتجات قام بإعادة بيعها مرة أخرى واستولى على قيمتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.