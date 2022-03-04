أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية لـ "شباب الإعلاميين والصحفيين" تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول" خلال الفترة من (27 فبراير حتى 2 مارس 2022) بمُشاركة نُخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واختصت الدورة السادسة عشر عدد من الإعلاميين والصحفييين إداراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة في تنمية الوعي الجمعي للمواطنين التى يواجهها الأمن القومي.

وناقشت الورشة التدريبية عدداً من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي ، وقد أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج ومن أبرزها: نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل ، والسعي نحو أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة وإعلامهم بالجهود غير المسبوقة والإنجازات والمشاريع القومية التى تحققت في الآونة الأخيرة لتخفيف المعاناة على كاهل المواطنين.

وفي ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة بها، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المشاركين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تأكيد المسئولية المشتركة بين كافة أجهزة الدولة للتصدي لكافة التحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري.