ضبط عصابة لسرقة السيارات وتقطيعها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة لقيامه بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة

دار السلام بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" ، كما اعترف بإرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأضاف بتصرفه في السيارتين بالبيع لدى عميله "سيئ النية " (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة ) أمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها.

وأقر الأخير بشرائه للسيارتين المشار إليهما مقابل مبالغ مالية ، بقصد تقطيعهما والتصرف في أجزائهما بالبيع، وتم بإرشاده ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بنطاق دائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة ، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماه بالسرقة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.