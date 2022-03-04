حملة الظهير الصحراوي.. ضبط 15 مخزن بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية حملة لاستهداف منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية لمكافحة إنتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

و أسفرت الجهود عن ضبط 15 قضية عبارة عن 15 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 3250 كيلو جرام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.