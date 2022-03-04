مديريات الأمن تواصل الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت إدارات الحماية المدنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الاحتفال بتلك المناسبة حيث استقبلت خلالها عدد من طلاب المدارس؛ اطلعوا خلالها على طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وتأتي تلك الاحتفالات تعزيزاً للثقة لدى المواطنين في الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها بشكل سريع وفعال، وتقديرا لحجم التضحيات والجهود التي يبذلها رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

يأتي ذلك في ضوء الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية.