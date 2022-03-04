التنمية المحلية: صوتك مسموع تلقت 1907 شكاوى في فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، رسالة شكر للمحافظين وفرق عمل مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين علي العمل في خدمة المواطنين ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم بكافة الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية أو الواتس آب أو صفحة المبادرة على موقع الفيسبوك أو البريد الإلكتروني مطالبا ببذل المزيد من الجهد والعمل ، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الإهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات حتي يتحقق رضا المواطن علي مستوى الخدمات المقدمة إليه في جميع الوحدات المحلية.

وأعلن اللواء محمود شعراوي أن مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 442 ألف رسالة منها 83 ألف شكوى تم حل 80.4 ألف منها بنسبة 96.8%، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على الفيسبوك أكثر من 70.8 ألف متابع.

واستعرض التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي عن جهود المبادرة خلال شهر فبراير2022 ، حيث تلقت المبادرة حوالى 11.4 ألف رسالة منها 1907 شكاوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، ونجحت المباردة في حل 1525 شكوى بنسبة 80% وجار حل 382 شكوى.

وأكد شعراوي أن أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر فبراير هي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنيا والبحيرة مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة .

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 923 شكوى والإشغالات 806 شكاوى ثم مخالفات البناء 114 شكوى، وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 51 شكوى، وشكاوى الفساد و عددها 5 شكاوى بالإضافة الي تلقي المبادرة 8 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" وعدة مقترحات تم بحتها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر 8690 رسالة تضمنت 1604شكوى مستوفاة تم حلها بنسبة 81 %، وتلقت صفحة الفيسبوك 227 شكوى تم حلها بنسبة 74% والبريد الإلكتروني 26 شكوى تم حلها بنسبة 77% وتلقي الخط الساخن 504 اتصالات تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد للمبادرة.

وطالب اللواء محمود شعراوي كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن .

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .