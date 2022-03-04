تخفيضات تصل لـ25%.. وزير التموين يكشف موعد بدء معارض أهلا رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:

أكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى ‏معارض آهلا رمضان ‏اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن الرئيس ‏وجه بالتوسع في نشر ‏المعارض، وزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعه بتخفيضات كبيرة.

وأكد ‏المصيلحى، أن معارض رمضان ‏ستبدأ في الفترة من ٢٤ مارس ‏الجاري إلى الأول من أبريل، مضيفا ‏أن المعرض الرئيسي سيكون ‏بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت ‏رعاية رئيس الوزراء ‏الدكتور مصطفى مدبولى.‏

وأضاف وزير التموين، خلال لقائه برؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين، أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن ‏للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة، ‏متوقعا زيادتها ‏إلى 250 شركة ‏قبل بدء المعرض، مشيرا إلى أن التخفيضات سوف تتفاوت مابين ال ‏‏٢٠ إلى ٢٥% ‏مشيرا إلى أن كل سلسلة تجارية سيقام ‏فيها ركن خاص تحت اسم ‏‏"أهلا رمضان" لتغطية ‏أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع ‏إلى نحو ‏‏1300 فرع.‏

وأعلن المصيلحي، أن هناك ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ‏و ٥٠٠ منفذ من منافذ جمعيتي ‏وعدد من المنافذ ‏المتحركة سيشاركون فى معارض أهلا رمضان هذا ‏العام بنفس التخفيضات ‏السابقة، مؤكدا أن التنسيق التام ‏بين المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات ‏أيضا ‏لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في ‏جميع ‏المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين

‏وأضاف وزير ‏التموين، أن عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة فى معارض أهلا رمضان ‏ستصل إلى 100 ‏قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و ‏‏1.5 طن و 5 ‏أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي ‏يحتاج إليها المواطنين ‏وتستطيع الوصول إلى كافة ‏النجوع والكفور والمناطق النائية.‏

وفي السياق أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، أن منافذ جمعيتي التي ستشارك ‏بمعارض أهلا رمضان و القوافل ‏المتنقلة سيكون بها ‏نفس السلع التي ستعرض بالسلاسل التجارية ‏‏والمجمعات الاستهلاكية والشوادر وبنفس التخفيضات ‏ايضآ ، مشيرا ‏إلى أن توجيهات وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، هي ‏تمركز السيارات المتنقلة بالأماكن التي لا يوجد ‏بها ‏مجمعات وتبتعد عن السلاسل التجارية إضافة إلى ‏اختيار منافذ ‏جمعيتي التي تنتشر بالنجوع والقرى ‏وتوفير السلع لها.‏