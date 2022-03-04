تخفيضات تصل لـ25%.. وزير التموين يكشف موعد بدء معارض أهلا رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:
أكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى معارض آهلا رمضان اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بالتوسع في نشر المعارض، وزيادة التخفيضات حتى يستطيع المواطن الحصول على سلعه بتخفيضات كبيرة.
وأكد المصيلحى، أن معارض رمضان ستبدأ في الفترة من ٢٤ مارس الجاري إلى الأول من أبريل، مضيفا أن المعرض الرئيسي سيكون بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأضاف وزير التموين، خلال لقائه برؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية وعدد من الموردين والمنتجين، أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة، متوقعا زيادتها إلى 250 شركة قبل بدء المعرض، مشيرا إلى أن التخفيضات سوف تتفاوت مابين ال ٢٠ إلى ٢٥% مشيرا إلى أن كل سلسلة تجارية سيقام فيها ركن خاص تحت اسم "أهلا رمضان" لتغطية أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع.
وأعلن المصيلحي، أن هناك ١٣٠٠ مجمع استهلاكي و ٥٠٠ منفذ من منافذ جمعيتي وعدد من المنافذ المتحركة سيشاركون فى معارض أهلا رمضان هذا العام بنفس التخفيضات السابقة، مؤكدا أن التنسيق التام بين المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات أيضا لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين
وأضاف وزير التموين، أن عدد القوافل المتنقلة المشاركة فى معارض أهلا رمضان ستصل إلى 100 قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و 1.5 طن و 5 أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي يحتاج إليها المواطنين وتستطيع الوصول إلى كافة النجوع والكفور والمناطق النائية.
وفي السياق أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، أن منافذ جمعيتي التي ستشارك بمعارض أهلا رمضان و القوافل المتنقلة سيكون بها نفس السلع التي ستعرض بالسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية والشوادر وبنفس التخفيضات ايضآ ، مشيرا إلى أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي تمركز السيارات المتنقلة بالأماكن التي لا يوجد بها مجمعات وتبتعد عن السلاسل التجارية إضافة إلى اختيار منافذ جمعيتي التي تنتشر بالنجوع والقرى وتوفير السلع لها.