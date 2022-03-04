"أجواء شتوية".. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الساعات المقبلة اليوم الجمعة.

وقالت غانم، لمصراوي، الجمعة، إن طقس الساعات المقبلة، يشهد أجواء شتوية مستقرة على كافة مناطق الجمهورية، مع استمرار انخفاض الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 20 درجة نهارا.