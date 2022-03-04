شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تغيير موعد أداء امتحانات الثانوية العامة للعام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار رسمى بتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 المعلنة مسبقاً، حيث تعقد امتحانات الدور الأول لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بدءاً من السبت الموافق 11 يونيو 2022، فيما تعقد امتحانات الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 المقبل.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022، خلال مؤتمر صحفي يتم عقده في الأسابيع القليلة المقبلة، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.