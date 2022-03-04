شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى: مقتل 9200 جندى روسى فى المعارك الدائرة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقتل 9200 جندي روسي في المعارك الدائرة حتى الآن، منذ إعلان موسكو شن عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير 2022.

وقال زيلينسكي، إن روسيا تستهدف عمدا البنية التحتية الأوكرانية، مشيرا إلى أن "فرض منطقة حظر جوي هو الضامن الوحيد لمنع روسيا من قصف البنى التحتية النووية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الجمعة.

ودعا الرئيس الأوكراني الشعب الروسي للاحتجاج ضد الحرب، وضد قرارات نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا، تحت سيطرة قواتها، وأكدت أنها تعمل بشكل طبيعي، بعد أنباء عن تهديد نووي بسبب قصفها، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم على أوكرانيا في المسؤولية عن إطلاق النار قرب محطة " زابوروجيا" النووي، قائلة: تصريحات حول التهديد المزعوم لمحطة " زابوروجيا" تهدف "لاتهام روسيا بخلق مصدر للتلوث الإشعاعي".

يذكر أنه شب حريق فجر الجمعة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية، "أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا"، فيما قالت الطوارئ الأوكرانية، إنها سيطرت عليه وأوقفت امتداده.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا أبلغتها بأن النيران التي اندلعت في محطة زابوروجيا النووية لم تؤثر بالتجهيزات والمعدات الأساسية، ولم تتغير مستويات الإشعاع