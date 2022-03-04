شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين لدى مصر: الشباب هم مستقبل وأمل كل دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الصين لدى مصر لياو ليتشيانج أن الشباب هم مستقبل وأمل كل دولة، جاء ذلك خلال تكريم السفير للأطفال المصريين الثلاثة المشاركين في مسابقة السفير الثقافي الصغير للصين.

وأعرب السفير الصيني - في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الجمعة - عن سعادته باستقبال الأطفال وهم ساجد محمد الذى فاز بجائزة السفير الثقافى الصغير للصين ورنا عبدالوهاب وجومانة محمد اللتين شاركتا فى نفس المسابقة وقرر السفير منحهما شهادة تكريم.

كما أعرب السفير الصينى، عن أمله أن يستمر الأطفال الثلاثة فى الحفاظ على حبهم للثقافة الصينية، وأن يلعبوا دورا نشطا فى البناء الوطنى لمصر عندما يكبرون، وأن يقدموا المزيد من المساهمات فى تعزيز التبادل الثقافى وتطويره للحضارتين القديمتين المصرية والصينية.