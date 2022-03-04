شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب والنقابات الفرعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، والتى تعقد بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين كل من المهندس هشام أبوسنه والمهندس حسام عفيفى على مقعد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

وفتحت اللجان أبوابها للتسجيل والتصويت، وتستمر حتى السابعة مساء.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أجريت الجمعة الماضية 25 فبراير 2022 على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضىعلى انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.