شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 1188 طن بضائع و399 شاحنة و21 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1188 طن بضائع عامة ومتنوعة و399 شاحنة و 21 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 380 طن بضائع عامة ومتنوعة 225 شاحنة و 10 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات تداول 808 طن بضائع عامة ومتنوعة 174 شاحنة و 11 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 99 شاحنة و 9 ملاكي وتم مغادرة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 113 شاحنة و 7 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 75 شاحنة بحمولة 757 طن بضائع عامة و 49 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و 2 ملاكي وتصدير 32 شاحنة بحمولة 380 طن بضائع عامة و 3 ملاكي.