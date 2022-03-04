شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية: نموذج تفخر به الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أمس الخميس، عمله من مقر الوزارة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار الاستعدادات للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتفقد الوزير مبنى الوزارة ومكاتب القيادات وموظفى الوزارة، كما تفقد أنظمة الإنارة الذكية واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية بمقر الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن عبد الغفار أشاد بدقة التجهيزات وجودتها بما يُسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، مستمعًا لشرح من مسئولى الوزارة حول تأثيث المكاتب وتوزيع الموظفين، مؤكدًا على أهمية تنمية قدرات العاملين لتلبية مُتطلبات التحول الرقمي.

وخلال الجولة التفقدية، أكد د. خالد عبدالغفار أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، ويدعم أهداف الدولة نحو تحقيق "حوكمة الإدارة الحكومية" بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة فى مصر، مضيفًا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشار د. خالد عبد العفار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية، وتتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية هى مستقبل الجمهورية الجديدة، وأحد ركائز التنمية للدولة المصرية، حيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المُتكاملة الصديقة للبيئة والتى تُخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

شهدت الزيارة حضور كل من، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.وليد الزواوى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود. محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ونحمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب الوزير، و سعيد محجوب وكيل الوزارة والمُشرف على الاتصال السياسي، و صالح أحمد مدير عام المكتب الفنى للوزير، وعدد من قيادات وموظفى الوزارة.