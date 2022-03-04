شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يبحث سبل التعاون مع نقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء وذلك بحضور الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة والدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عبد العزيز مدير مركز الاستشارات المعمارية والفنون التشكيلية واعمال الترميم.

وتضمن اللقاء بحث أوجه التعاون بين جامعة حلوان والنقابة، وأكد رئيس الجامعة على توجيه كافة إمكانات كلية الفنون الجميلة لنادي الأطباء وذلك في ظل تعاون الجامعة مع الجهات والهيئات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

وأشاد نقيب الأطباء بمدى التطوير الذى شهدته الجامعة مثمنا الجهود المبذولة في ظل الحرص علي التعاون مع مختلف الجهات والنقابات لخدمة المجتمع.

يأتي اللقاء في ظل التعاون المثمر والحرص على رفع الذوق الفني بحيث تصبح الأعمال الفنية التي تقدمها كليات جامعة حلوان الفنية للمجتمع المحيط ذات قيمة مضافة للمكان الذي توضع فيه بصمات المبدعين.

وفي ختام الزيارة أهدى الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة للدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء درع جامعة حلوان تقديراً له.