شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: الاستغلال التجارى لأراضى الوزارة ومحطات المونوريل والقطار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال سلسلة اجتماعات هى الأولى بمقر وزارة النقل فى العاصمة الإدارية الجديدة، اجتمعت قيادات الوزارة مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل وطرق حياة كريمة الجاري الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

ووجهوا بالالتزام بقياسات الجودة العالية في تنفيذ المشروعات والالتزام بنهوها في التوقيتات المحددة خاصة مع اهميه تلك المشروعات في تسهيل حركه تنقل المواطنين فى جميع انحاء الجمهورية وبما يتواكب مع النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل في مصر ومنه قطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما عقدوا اجتماعا موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة الأنفاق وبحضور رئيس شركة ام او تي للاستثمار لمتابعة الخطة الشاملة للاستغلال الاستثماري الامثل لكافة الأراضي المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة وكذلك الاستغلال الامثل لكافة محطات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT .

وتابعت قيادات الوزارة خطة تنفيذ مناطق انتظار بجانب كافة محطات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين وكذلك خطة الاستغلال الامثل لعدد من المولات بمشروعات المترو والجر الكهربائي مثل مول هليوبوليس بالخط الثالث لمترو الانفاق ومول العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين مطروح بما يساهم في تحقيق عوائد مادية لهذه المشروعات.

و جدير بالذكر أن انعقاد هذه الاجتماعات بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة يأتي ضمن استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال التدريجي للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار متابعة جاهزية مقر وزارة النقل لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم بشكل تدريجي، للعاصمة الادارية الجديدة.