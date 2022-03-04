شكرا لقرائتكم خبر عن هزتان أرضيتان على بعد 40 كيلو من مدينة دهب بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، صباح اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان اليوم، أن الهزتين كانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث : الجمعة الموافق 4/03/2022

الأولى: وقت الحدوث 59 54 06 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 28.7387° شمالا

خط الطول : 34.8612 شرقا

العمق : 16.7 كم

الثانية وقت الحدوث 38 23 07 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 28.7312° شمالا

خط الطول : 34.7832° شرقا

العمق : 16 كم

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بهذه الهزة الأرضية .