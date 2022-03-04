شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر ببوخارست: على المصريين القادمين لرومانيا من أوكرانيا تجنب الدخول من Isacca والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت سفارة مصر ببوخارست اليوم الجمعة، المصريين القادمين لرومانيا من أوكرانيا ممن فقدوا جوازات سفرهم تجنب الدخول من نقطة الدخول الرومانية Isacca، حيث تبدى شرطة الحدود الأوكرانية عند النقطة الأوكرانية تعنتا شديدا مع تلك الحالات، ويرفضون عبورهم إلى الجانب الروماني.

وكانت السفارة ببوخارست قد ناشدت - في تنويه نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم - المواطنين المصريين القادمين من الحدود الأوكرانية لبوخارست ضرورة إبلاغ السفارة قبل تحركهم من النقط الحدودية بوقت كاف

وكذلك الإفادة بموعد الوصول لبوخارست قبلها بساعتين على الأقل حتى يتسنى تدبير أماكن الإقامة.

وأكدت أن مصدر المعلومات الخاص بوصول أو تسكين أو تحرك المواطنين سيكون من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على الفيسبوك أو رقم الطواريء فقط.

كما طالبت السفارة من كل الطلبة المصريين المتواجدين حاليا بالمدن الجامعية الرومانية الالتزام التام بقواعد وتعليمات المدن الجامعية منعا لحدوث أي مشكلات مع السلطات الرومانية.