شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة وانتظام فى حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت طرق ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، سيولة وانتظام في حركة السير، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، حيث شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد.

كما شهدت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انتظاما وسيولة مرورية، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتميزت حركة السير بطريق إسكندرية الزراعي بالسيولة المرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض.