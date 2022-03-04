شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: القوات الروسية تستولى على محطة زابوريجيا للطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استولت قوات الجيش الروسى على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا، بعد معارك عنيفة.

أكد بيان عاجل نشرته قيادة المحطة، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن قوات الجيش الروسى استولت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وفى قت سابق، أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني، أن رجال الإطفاء يعملون الآن على إطفاء حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية في منطقة زابوروجيا، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني، اليوم الجمعة، إن حريقا اندلع في ساحة المحطة النووية في زابوروجيا، وأن أحد مولدات الطاقة في المحطة توقف عن العمل، دون أن يتم تسجيل ارتفاع تسرب إشعاعي.

وأكد المتحدث باسم المكتب الصحفي لمحطة توليد الطاقة النووية، أندريه توز، إنه لم يتم تسجيل أي تسرب لإشعاعات نووية.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمحطة النووية تصاعد دخان.

تجدر الإشارة إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قال في وقت سابق إن الجيش الروسي سيطر على مدينتي بيرديانسك وإنرجودار في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا، وكذلك المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.