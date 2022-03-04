شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تلقينا 1907 شكاوى فى فبراير ونجحنا بحل 1525بنسبة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رسالة شكر للمحافظين وفرق عمل مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين على العمل فى خدمة المواطنين، ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى، وذلك للجهد المتميز فى سرعة حل شكاوى المواطنين، والتواصل معهم بكافة الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية أو الواتس آب، أو صفحة المبادرة علي موقع الفيس بوك، أو البريد الإلكترونى، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وسرعة حلها فى جميع المحافظات، حتى يتحقق رضا المواطن على مستوى الخدمات المقدمة إليه فى جميع الوحدات المحلية.

وأعلن شعراوى، فى بيان اليوم، أن مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 442 ألف رسالة منها 83 ألف شكوى تم حل 80.4 ألفا منها بنسبة 96.8%، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة علي الفيس بوك أكثر من 70.8 ألف متابعا.

واستعرض التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن جهود المبادرة خلال شهر فبراير2022، حيث تلقت المبادرة حوالى 11.4 ألف رسالة منها 1907 شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، ونجحت المباردة فى حل 1525 شكوى بنسبة 80% وجارى حل 382 شكوي.

وأكد شعراوى، ان أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر فبراير هي محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنيا والبحيرة، مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع، والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

كما أشار التقرير، إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 923 شكوى والإشغالات 806 شكوى ثم مخالفات البناء114 شكوى، وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 51 شكوى، وشكاوى الفساد وعددها 5 شكاوى، بالإضافة إلى تلقى المبادرة 8 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" وعدة مقترحات تم بحتها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأضاف الوزير، أن التقرير رصد أن خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر8690 رسالة تضمنت 1604 شكوى مستوفاة تم حلها بنسبة 81%، وتلقت صفحة الفيس بوك 227 شكوي تم حلها بنسبة 74% والبريد الالكترونى 26 شكوى تم حلها بنسبة 77% وتلقى الخط الساخن 504 اتصالاً تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة.

وطالب اللواء محمود شعراوى كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن .

جدير بالذكر، أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .