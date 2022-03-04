شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: انطلاق معرض أهلا رمضان 24 مارس بتخفيضات تصل 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏‏أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى ‏معارض آهلا رمضان ‏اهتماما خاصا، ووجه الرئيس بالتوسع في نشر ‏تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعه بتخفيضات كبيرة، حيث ‏ستبدأ المعارض في الفترة من 24 مارس ‏الجاري إلى الأول من ابريل، و‏أن المعرض الرئيس سيكون ‏بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت ‏رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة ‏الداخلية، خلال لقائه برؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن ‏للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة متوقعا زيادتها ‏إلى 250 شركة ‏قبل بدء المعرض، وأن التخفيضات سوف تتراوح ما بين 20 إلى 25%، ‏كما أن كل سلسلة تجارية سيقام ‏فيها ركن خاص تحت اسم ‏‏"أهلا رمضان" لتغطية ‏أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع ‏إلى نحو ‏‏1300 فرع.‏

وأوضح المصيلحى - وزير ‏التموين والتجارة ‏الداخلية، أن 1300 مجمع استهلاكي ‏و 500 منفذ من منافذ جمعيتي ‏وعدد من المنافذ ‏المتحركة سيشاركون فى معارض أهلا رمضان هذا ‏العام بنفس التخفيضات ‏السابقة، مؤكدا التنسيق التام ‏بين المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات ‏أيضا ‏لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى ‏جميع ‏المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ‏وأن عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة فى معارض أهلا رمضان ‏ستصل إلى 100 ‏قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و ‏‏1.5 طن و 5 ‏أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي ‏يحتاج إليها المواطنين ‏وتستطيع الوصول إلى كافة ‏النجوع والكفور والمناطق النائية.‏