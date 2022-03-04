وزنه 4 أطنان.. البحوث الفلكية يكشف سبب اصطدام صاروخ فضائي بالقمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سبب الحطام الفضائي المتوقع اصطدامه بالقمر خلال الساعات المقبلة.

وقال القاضي، خلال لقاء مباشر على "زووم" وعبر الصفحة الرسمية للمعهد على "فيسبوك"، إن صاروخ فالكون الفضائي التابع لشركة "سبيس إكس" والمملوكة من قبل الملياردير الشهير آيلون ماسك، أطلق منذ 9 سنوات، في مهمة لحمل مرصد للطقس الفضائي، وخرج عن السيطرة نتيجة انتهاء وفروغ الوقود الخاص به، الأمر الذي جعل التحكم به صعبًا وأنه يعد حطامًا فضائيًا الآن، وسوف يصطدم أجزاء منه بالقمر.

وأضاف أن صاروخ الفضائي "فالكون" يسير الآن في مدار عشوائي، وسيسقط على سطح القمر بسرعة 9300 كم في الساعة، وذلك عند منتصف الليل الجمعة 4 مارس، منوها بأن وزن الصاروخ يبلغ 4 أطنان.

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