"قتلت زوجها ومارست الجنس مع عشيقها جوار جثته".. قصة جريمة أثارت الجدل في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

على مضض قَبِل "محمد" بما خلصت إليه جلسة عُرفية عُقدت لإنهاء خلافات بينه وزوجته، وأعادها إلى مسكن الزوجية، بناء على طلب الجلسة، ولم يتخيل أنه سيلقى حتفه على يدها بمساعدة عشيقها.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل محاسب بشركة الصرف الصحي على يد زوجته بمساعدة عشيقها.

منتصف 2015؛ شاهد (محمد-28 سنة، موظف بشركة الصرف الصحي) أماني تصغره بسنتين، اجتذبه جمالها وقرر الارتباط بها، ولم يعلم أنها على علاقة بأحد شباب القرية (المتهم)، وتزوجا بعد ٧ أشهر منذ اللقاء الأول، وفق أحد جيران الضحية.

في البداية كانت حياتهما هادئة، ورزقا بطفل يبلغ من العمر الآن 8 سنوات، لكن بمرور الوقت دبت المشاكل بينهما، كانت الزوجة تفتعل المشكلات مع زوجها بسبب علاقتها بعشيقها.

تعددت لقاءات الزوجة بعشيقها، دون علم أحد، حتى سمعتها أم الزوج وهي تتحدث مع عشيقها، عام 2018، فصرخت في وجهها "بتكلمي مين، إنت بتخوني جوزك"، فتركت الزوجة المنزل، وانتقلت للعيش في منزل والدها بدعوى أن والدة زوجها تتهمها في شرفها".

قرر بعدها الزوج "الضحية" الانفصال عن زوجته، لكن تدخل بعض أقاربه حال دون ذلك، يقول راشد محيي الدين، عمدة القرية: "نجح عدد من الأهالي في تهدئة الأوضاع بين الزوجين وإقناعه بإعادة زوجته للمنزل، فوافق شريطة ترك هاتفها المحمول".

ومع تضييق الخناق من الزوج وأسرته على الزوجة ومراقبتها، اشترى عشيقها هاتفا ليتمكنا من التحدث سويا، وكلما سنحت الفرصة لتخدير زوجها، كانت تستدعي عشيقها لإقامة العلاقة المحرمة، وقالت الزوجة أثناء تمثيل الجريمة "كنت دايما أحطله منوم، وأتصل برضا-العشيق"، بحسب عمدة القرية.

مساء 12 يوليو 2018، استغلت الزوجة وجود والدة زوجها، التي تقيم معهما في المنزل، رفقة نجلتها في مستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية، وعقب انتهائها من معاشرة زوجها، وضعت أقراص مخدرة في "النسكافية"، واتصلت بعشيقها للحضور والتخلص من الزوج، بحسب مصدر أمني بمركز شرطة ديرب نجم.

عمدة القرية، الذي حضر تمثيل الجريمة، قال: "دقائق معدودة وحضر العشيق ممسكا بعصا، وبمجرد دخوله المنزل أشارت الزوجة، نحو غرفة النوم تعالا هو هنا".

سارع المتهم نحو الغرفة وأخذ يعتدي بالضرب على الزوج، يقول العمدة: "الضربة الأولى فوقت الزوج فهمّ للحاق بالمتهم، إلا أن الزوجة دفعته ليرتطم بغساله ويسقط أرضا".

بعدما تأكد العشيق من وفاة الزوج، أبلغ زوجته التي طالبته بحلاقة ذقنه لتغيير معالمه، وما أن فرغا من تنظيف المنزل سارع المتهم بإحضار عربة "كارو" لنقل جثة الضحية، يقول عمدة القرية: "لم يستطع العشيق حمل الجثة فهم للاستعانة بنجل عمته لمساعدته في وضع الجثة على العربة إلا أن الزوجة رفضت "أنا هشيله معاك، انت كده هتفضحنا".

بمجرد تخلص العشيق من جثة الزوج، عاد للزوجة، ومارسا العلاقة المحرمة، بحسب مصدر أمني لـ"الخليج 365".

صباح اليوم التالي، الهدوء يسود المنطقة قطعه أصوات صراخ الزوجة "جوزي خرج ومرجعش"، يقول أحد جيران الضحية، خرجت القرية عن بكرة أبيها، للبحث عن الزوج، ولم يبد على الزوجة أي شيء "كانت بتقول أنا حضرت له الفطار ومعرفش هو راح فين"، وبعد ثلاثة أيام من البحث عثر الأهالي على جثته في جوال، طافية أعلى سطح مياه مصرف الشراقوة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، ربة منزل، وعشيقها، عامل، مُقيم بذات القرية، عندما اتفقا على قتل الزوج ليخلو الجو لعلاقة غير شرعية بينهما.

بعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى جنايات الزقازيق والتي قضت بعد عدة جلسات بإعدامهما شنقا.

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