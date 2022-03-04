شكرا لقرائتكم خبر عن "الزكاة والصدقات ودورهما فى التنمية المجتمعية" موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "الزكاة والصدقات ودورهما فى التنمية المجتمعية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق ونشرت نصه على موقعها الإلكترونى، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

كما نشرت وزارة الأوقاف ترجمة الخطبة إلى 19 لغة ولغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار واجبنا التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

فى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 35 مسجدًا منها 27 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 642 مسجدًا، منها 544 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و98 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفى تصريحات سابقة أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التكافل المجتمعى مطلب دينى ووطنى وإنسانى، وأحد أهم عوامل استقرار المجتمعات.