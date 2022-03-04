شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: الدولة المصرية تنجح فى إجلاء المواطن المصاب من أوكرانيا لحدود بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، نجاح جهود الدولة المصرية في عملية تأمين نقل المصاب المصري الوحيد في أوكرانيا المواطن محمد سعد رجب محمد زايد من مدينة خاركوف في شرق أوكرانيا إلى منطقة آمنة نسبيا في غرب أوكرانيا.

وأشار السفير صلاح عبد الصادق في مداخلة هاتفية على "إكسترا نيوز"، الجمعة، إلى أن المواطن المصري محمد سعد وبجهود السفارة المصرية في أوكرانيا والجالية المصرية المتواجدة في الأراضي الأوكرانية نجحوا في عملية تأمين نقل المصاب من المدينة التي تشهد أعنف العمليات العسكرية وذلك من باستقلاله القطار ونقله بالقرب من الحدود البولندية.

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن الحالة الصحية للمواطن المصري المصاب مستقرة وهو يستعد رفقة أسرته لعبور الحدود الأوكرانية – البولندية، مشيرا إلى أن المواطن المصري برفقته زوجته ونجله (يبلغ من العمر 13 شهرا) وابنته ذات الـ 14 عاما وجدة زوجته، مؤكدا أنه تم الترتيب مع السفير المصري في بولندا حاتم تاج الدين لنقل المصري المصاب للعاصمة البولندية وارسو لمتابعة حالته الصحية وتقديم الرعاية له وإعاشة أسرته حتى تستقر حالته الصحية تماما ونقله إلى أرض الوطن.

وأوضح السفير صلاح عبد الصادق أن وزارة الخارجية المصرية تتابع بشكل حثيث ما يجري على الأرض في أوكرانيا وما يخص الجالية المصرية والطلاب المصريين، مضيفا "لدينا توجيهات لتسهيل وتأمين ولاد مصر لإخراج بشكل آمن من أوكرانيا."

وأكد مساعد وزير الخارجية أن جهود الدولة المصرية مستمرة لإنقاذ المصريين في أوكرانيا من خلال متابعة ما تبقى من أبناء الجالية والطلاب المصريين من خلال بحث سبل الخروج الآمن ومنها الانتقال للمنطقة الغربية في أوكرانيا ليتمكنوا من عبور حدود دول الجوار الأوكراني وهي بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر.

وأشار إلى وجود متابع على مدار الساعة من خلال سفراء مصر في دول الجوار الأوكراني، مؤكدا أن الدولة تقدم المساعدة لكافة المواطنين المصريين سواء عبر نقلهم أو تقديم إعاشة لهم إلى حين النظر في سبل إعادتهم إلى مصر.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن غرفة عمليات وزارة الخارجية تتلقي اتصالات واستفسارات وبلاغات على مدار الساعة، مشيرا إلى أن التحركات التي تقوم بها الجالية المصرية تتم – تسير في مجموعات - بالتنسيق مع السفارة المصرية في كييف وكذلك وزارة الخارجية لتأمين خروجهم بشكل آمن.