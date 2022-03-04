غلق شارع الهرم كليًا فى اتجاه ميدان الجيزة لتسليم موقع محطة "مترو مدكور"

القاهرة - سامية سيد - تغلق أجهزة محافظة الجيزة الآن شارع الهرم كليا في الاتجاه في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة "فقط"، ضمن تسليم موقع محطة مترو أنفاق (مدكور) بشارع الأهرام للشركة المنفذة للخط الرابع للمترو، وتحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (500 م) وبعرض ما يقرب من (18م)، وتستمر حتى انتهاء الأعمال.

وقالت المحافظة، إنه فى ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الانفاق "الخط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية)، واستكمالا للتعاون القائم بين محافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة للأعمال، فإنه سيجرى تسليم موقع محطة مترو أنفاق (مدكور) بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة "فقط" تحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (500 م) وبعرض ما يقرب من (18م).

وأشارت محافظة الجيزة إلى انه تم تجهيز التحويلة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالتالي: