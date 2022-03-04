شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسحب حاملة الطائرات شارل ديجول من المتوسط وترسلها باتجاه رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فرنسا سحب حاملة الطائرات شارل ديجول من المتوسط وترسلها باتجاه رومانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت تقارير أمريكية، أن روسيا أطلقت 480 صاروخا حتى الآن على أوكرانيا، فقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فيما قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنه لا أدلة على نشر بيلاروسيا قوات برية عند حدود أوكرانيا.

وأضاف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية – بحسب ما نقلته قناة العربية - : تواصل تقديم المعلومات للاستخبارات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد قوات أمريكية داخل أوكرانيا.

وأوضح المسئول الأمريكي، أنه لا يمكن تأكيد استخدام روسيا لأسلحة حرارية في أوكرانيا، مؤكدا أن القوات الروسية على مشارف خاركيف.

وتابع المسؤول الأمريكي، أن مدينة ماريوبول لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكن القوات الروسية ستعزل المدينة.