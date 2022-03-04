شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول الأسبق: ارتفاع سعر الطاقة له تأثير مباشر على أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه عاش في أوقات حرب أكتوبر وكانت أسعار النفط 8 دولار، وارتفعت في تلك الفترة لـ 43 دولار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" الذي يذاع على قناة "DMC": "الطاقة عنصر أساسي في كل مناحي الحياة، توليد الكهرباء والنقل والمواصلات ولها تأثير مباشر على أسعار السلع، لأن السلع إما يتم تصنيعها من البترول، أو يتم نقلها باستخدام المصادر البترولية، وبالتالي فهو عنصر هام في عملية التسعير".

وقال: "شهدنا تطور كبير في أسعار النفط، وأسعار الغاز المسال، التي سعرها 8 دولار على المليون وحدة حرارية، اليوم نتحدث عن 64 دولار، وسبب ذلك توقف شحنات الغاز المسال التي يتم تصديرها من روسيا، إلى جانب تخوف أوروبا من قيام روسيا بغلق محبس الخط الناقل للغاز لأوروبا".

وتابع: "في تقديري وبرغم تخوف أوروبا من استخدام هذا الكارت، أرى أن روسيا لن تستخدم ذلك كرتا في تلك الحرب للضغط على أوروبا، لأنه بمثابة إعلان حرب رسمي على أوروبا كلها، وتنتقل أوروبا من موقف المندد إلى موقف الحرب، وأعتقد أن هناك مباحثات حدثت بين الطرفين، وهو في حد ذاته مؤشر أن القصة ستهدأ وأتخيل أن أمامنا بعض الوقت".