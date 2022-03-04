شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، توزيع لحوم صكوك الإطعام، حيث من المقرر أن يتم توزيع 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة "بنى سويف"، حيث بدأت الوزارة أمس الخميس توزيع الدفعة الثانية من لحوم صكوك الإطعام بواقع 100طن لحوم فى شهر شعبان.

وشدد وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة، على أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة فى خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر، كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحى التى يتم توزيعها مرة واحدة فى العام، وذلك فى إطار مسألة التكافل المجتمعى، فمسألة إطعام الطعام أولوية فى ديننا الحنفيف.

وحول طريقة اختيار الأسر الأولى بالرعاية لفت وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تشدد على عدم خدش حياء المستحق بأى شىء من الأشياء، حيث يتم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، مع مراعاة عدم تصوير أحد المستحقين عند التوزيع، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بتجهيز قوائم بنحو 3000 أسرة تختارها وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال قوائم "تكافل وكرامة"، ثم يتم إرسال الكشوف للأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من أنهم الأكثر استحقاقا.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.