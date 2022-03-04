قبل الحرب.. كم بلغت نسب السياحة الروسية والأوكرانية في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، متوسط نسب إشغالات السياحة المصرية، خصوصا في قنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير 2022، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

وقال عاطف لمصراوي، إن نسب إشغالات السياحة في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم كانت تتراوح بين 40% و60%، منوها بأن هذه النسبة هبطت بعد الحرب، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للسياح الأوكرانيين والروس.

وصدر قرار من وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، باستضافت السياح الأوكرانيين في الفنادق لعدم إمكانيتهم من العودة لبلادهم بعد غلق المجال الجوي الأوكراني بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعلنت وزارة السياحة، تحمل صندوق السياحة تكلفة إقامة ووجبات السياح الأوكرانيين، في فنادق فئة 3 نجوم في حدود ما يعادل 10 دولارات أمريكية للفرد في الليلة الواحدة.

وألزمت الوزارة، فنادق فئة 3 نجوم، بضرورة الاستمرار في استقبال النزلاء العالقين مع تقديم 3 وجبات ومشروبات خفيفة يوميًا، مع التأكيد على عدم تحميل النزيل أي مبالغ إضافية نظير إقامته في الفندق، علما بأن التمويل سيتم من الصندوق بشكل سريع.

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