بعد قليل.. إغلاق شارع الهرم من المريوطية إلى ميدان الجيزة كليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إغلاق شارع الهرم كليًا في الاتجاه القادم من المريوطية إلى ميدان الجيزة فقط، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح الجمعة الموافق 4 /3/ 2022 وحتى انتهاء الأعمال.

وقالت المحافظة في بيان، إن ذلك جاء في ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية) واستكمالا للتعاون القائم بين محافظة الجيزة و الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة للأعمال فإنه سيتم تسليم موقع محطة مترو أنفاق (مدكور) بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المريوطية باتجاه ميدان الجيزة "فقط" تحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (٥٠٠م) وبعرض ما يقرب من (١٨م).

وأوضحت محافظة الجيزة، إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالتالي:

حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات "ترسا سابقاً" وترغب بالسير تجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبري "عثمان محرم الجديد " والصعود أعلى الكوبري ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران "المواجهة لأكاديمية الفنون" ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير ثم الدخول يميناً بشارع فاطمة رشدي بالكامل وصولاً إلى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.